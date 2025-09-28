Огненият червен кон галопира през 2026-а: Кои цветове да носите, а кои - не

С приближването на Нова година се замисляме не само за подаръците и менюто на масата, но и как да създадем перфектната визия за празника. Според източния календар 2026 г. ще премине под управлението на Червения огнен кон – символ на свобода, енергия и стремеж към промени. Конят обожава яркостта и увереността, което означава, че и посрещането му трябва да бъде в съответната атмосфера.



Когато избираме в какво да посрещнем Новата 2026 година, е важно да вземем предвид не само тенденциите, но и традициите. Експертите от TheDay препоръчват да се съобразим с енергията на годината, като подбираме нюанси и визии, които подчертават силата на Коня. Разбира се, цветовете на Новата 2026 година включват наситени и топли тонове, но има и нюанси, които е по-добре да не обличате в новогодишната нощ.

Кои цветове НЕ трябва да се носят в новогодишната нощ на 2026 г.



Има цял списък с цветове, които трябва да се избягват, за да не се противоречи на енергията на Господаря на годината. И те са: синьо; бяло; сиво; лилаво.



Защо точно тези цветове попадат в забранения списък Синьото и бялото символизират студ, вода и метал – стихии, които потискат и гасят пламъка, а именно огнената енергия определя символа на Нова година 2026.



Сивото се асоциира с пасивност, рутина и липса на ярки емоции, а за Червения огнен кон това е твърде скучно и не отговаря на нрава му.



Лилавото се възприема като мистичен и дори дистанциран цвят, а Конят цени откритостта и жизнерадостта.

В кои цветове да посрещнем Новата 2026 година



За да премине празникът хармонично, си струва да обърнем внимание на това, което стопанката на годината напротив, приветства. Експертите са единодушни: модата за Нова година 2026 ще бъде ярка и смела.



Червено – главният нюанс на нощта, символизиращ огън и сила, подходящ за рокли, аксесоари и дори елементи от декора.



Оранжево и жълто – асоцииращи се с радост и слънчева топлина, тези нюанси ще помогнат за създаването на празнична атмосфера.



Зелено – символизира растеж, обновление и хармония, може да се използва както за тоалети, така и за украса на новогодишната трапеза.



Кафяво, теракота и златно – създават усещане за уют и са в синхрон със земната сила на Коня.

Как да посрещнем Новата 2026 година без стрес



За да се настроим правилно, е важно да вземем предвид и цялостната атмосфера. Ето няколко съвета:



Украсете дома със свещи и гирлянди в топли тонове, за да подчертаете огнената енергетика. При избора на тоалет не е задължително да се ограничавате с рокля или костюм: можете да намерите аксесоари в правилните цветове – чанта, шал или бижу. Ако усещате, че някои нюанси ви харесват твърде много и е трудно да се откажете от тях, използвайте ги в детайлите, а основата на визията нека бъдат препоръчаните цветове за Нова година 2026.



Вечерта е най-добре да се прекара активно. Добра идея са танците, игрите, разходката или дори съвместното посещение на ледена пързалка – така ще покажете, че сте готови да посрещнете Новата 2026 година в същия ритъм като нейния огнен симво, пише woman.bg.







