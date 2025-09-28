Трус от 5,4 по Рихтер удари Западна Турция
Земетресение с магнитуд 5,4 удари провинция Кютахия в Западна Турция в неделя, разтърсвайки Симав и близките райони, предава (AFAD).
Агенцията за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) съобщава, че земетресението е ударило в 12:59 ч. местно време (съвпада с българското) на дълбочина около 8,46 километра.
Трусът е бил усетен в близките провинции. Засега няма съобщения за жертви или щети.
