Ваня Григорова: Борба със сивата икономика е да махнем тавана на осигуровките

"Целта на обиколките ми в страната е да се противопоставим на намеренията за поредната реформа в пенсионната система, която е срещу интересите на обикновените работещи хора и на днешните пенсионери, разбира се". Това заяви пред БНР Ваня Григорова от “Солидарна България”:

"През април беше прието едно решение на Народното събрание да се започнат анализи на пенсионната система и да се подготви пътна карта за усъвършенстването ѝ. Нямайте никакво съмнение, аз поне нямам, тъй като години наред се занимавам с тази тема, че тези анализи са направени отдавна. Аз съм запозната с тях, тоест нищо ново няма в тези шест месеца, които бяха дадени от Народното събрание на поредица български институции, нищо ново няма да видим. Ние знаем какво е състоянието на пенсионната система, ние в “Солидарна България” знаем, не само ние, разбира се, включително хората, с които на пресконференция обявихме кампанията "Не залагайте на хазарт старините ни“, знаем какво трябва да се направи, управляващите също го знаят, само че трябва да пипнат парите на заможните български граждани".

"В момента този нисък максимален осигурителен доход всъщност дори стимулира сивата икономика", добави още в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" председателят на сдружение "Солидарна България“:

"Ако някой реално се бори със сивата икономика, той просто трябва да премахне тавана на осигуровките".

Общинският съветник в Столичния общински съвет коментира и темата за ремонта на "Топлофикация София" в софийския кавартал "Дружба 2":

"Дружбенци ще платят цената за това цялата останала част на София да има парно през тази зима и това е само началото. Ако видите снимки на тръбите, ще се зачудите как въобще има парно. Те са проядени като сирене, като френско сирене. Ако някой не започне мигновено да налива инвестиции там, ние просто ще останем без парно и топла вода цяла София завинаги".

"Аз няма да подкрепя предложението за увеличение на цените за паркиране в синя и зелена зона, защото генерално не смятам, че зоните спомагат по някакъв начин за решаване на проблема с паркирането и с превоза на пътници въобще. Би трябвало да осигурим паркинги, да се подсили градският транспорт, а не да се увеличават цените и обхватът на зоните", коментира Григорова.