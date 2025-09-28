"Възраждане": Истинска ли е снимката на Желязков с Тръмп? МС: Това е налудничаво!

От “Възраждане” изпращат писмо до Министерски съвет във връзка със снимката на Росен Желязков с Доналд Тръмп, публикувана в събота.

"В над 100 заглавия в българските медии се появи информация, очевидно подадена чрез прессъобщение, според която българският министър- председател Росен Желязков е обсъдил с Доналд Тръмп стратегическото партньорство между България и САЩ. Информацията очевидно е подадена от Министерски съвет", обясняват от партията.

До момента от кабинета на американския президент все още не са съобщили нищо за проведената толкова важна среща на най-високо ниво. Няма нищо по темата и в медиите в САЩ, отбелязват от “Възраждане”.

И отбелязват, че в македонските медии се появи същата снимка на македонския президент Гордана Силяновска-Давкова, в която Тръмп е в аналогична поза, както на снимката с Желязков, което изглежда неправдоподобно.

“Възраждане” още днес изпрати писмо до Министерски съвет със запитване дали снимката на Доналд Тръмп и Росен Желязков е автентична или е снимка до восъчни фигури на американския президент.

Политическата организация ще изпрати писма до СЕМ, Комисията по журналистическа етика и Съюза на българските журналисти с молба за становище относно достоверността на изпратената от Министерски съвет информация, която е публикувана в над 100 български медии.

"Ако изпратеното прессъобщение от Министерски съвет представлява дезинформация, която преднамерено въздейства на поляризацията на обществените нагласи и подсилва общественото разделение по важни въпроси, то това е поредното доказателство, че това правителство е вредно за България и трябва да подаде оставка", отбелязват от “Възраждане”.

Подобни твърдения са налудничави. Как изобщо някой може да си помисли такова нещо, заяви ръководителят на Пресслужбата на МС Никола Николов.

В Скопие на Гордана Силяновска ѝ се наложи да отхвърля твърденията на някои местни медии, че не е имала среща с Тръмп и първата дама Мелания Тръмп във Вашингтон, а се е снимала с техни восъчни фигури.

"Това е восъчна фигура, а не истински Тръмп! Да се ​​снимаш с кукла, мислейки си, че е жива и говори, и дори да се хвалиш с това в социалните мрежи, е много сериозна ситуация. Такъв човек, който не може да различи човек от кукла, може да подпише обявяване на война или да създаде някакъв друг сериозен проблем в страната", гласи коментар под снимката на Силяновска и Тръмп.

"Восъчни фигури, а сега и с изкуствен интелект ВСИЧКО е възможно. Горко на тези, които вярват, че Тръмп ще спре да се снима с всички на някакъв прием, сякаш е семейна сватба'', пише друг коментиращ.

"Искам да Ви информирам, че снимката, публикувана в официалните ми профили в социалните мрежи, на която съм заедно с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, е автентична и е направена в Ню Йорк по време на тържествения традиционен прием, организиран от президента Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп. Статиите в определени медии, че това е снимка на восъчна фигура, са напълно неточни, злонамерени и с ясна тенденция към дискредитиране", написа Давкова.

"Според журналиста и фотограф Иван Бакалов, фотографите на Белия дом са допуснали този гаф - те са монтирали на всяка официална снимка един и същи образ на президента Тръмп и Мелания, на който изглеждат най-добре:

Настъпи голям шум, че офицалните лица, които са се снимали с Тръмп и съпругата му, са се снимали с восъчни фигури. Тук се виждат премиерът на България и президентката на Македония. А Тръмп и Мелания са в една и съща поза, без разлика. Има и още такива снимки с други премиери и президенти, с Тръмп и Мелания в същата поза.

Предполагам фотографите на Белия дом са допуснали този гаф - те са монтирали на всяка официална снимка един и същи образ на президента Тръмп и Мелания, на който изглеждат най-добре. Обичайна практика откак има цифрова фотография е на групови снимки да се монтира лице, нещо от съседен кадър, защото изглежда по-добре. Другите участници в снимката с Тръмп нямат вина, нито са се снимали с восъчни фигури.

Предполагам, че ще има и някакво обяснение, защото шумотевицата около тези снимки се увеличава.

Редно е толкова глупав придворен фотограф да го уволнят."





