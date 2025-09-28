САЩ са близо до бюджетна парализа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне в понеделник в Белия дом с четиримата водещи представители на Конгреса, един ден преди крайния срок за постигане на споразумение за финансиране на федералното правителство, предаде Асошиейтед прес.

Той ще разговаря с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидера на мнозинството в Сената Джон Тун, както и с лидера на демократите в Камарата Хаким Джефрис и лидера на малцинството в Сената Чък Шумър.

Конгресът е в патова ситуация, тъй като демократите, главно в Сената, отказаха да дадат необходимите гласове за приемането на мярка за финансиране, която би позволила на федералното правителство и подчинените му ведомства да продължат работа. В противен случай в полунощ в сряда ще настъпи временно спиране на работата им.

Демократите смятат, че имат лост за влияние и настояват за ключови здравни разпоредби в замяна на гласовете си, отбеляза АП. Те искат удължаване на субсидиите, които помагат на хора с ниски и средни доходи да закупуват здравна застраховка по силата на Закона за достъпни грижи. Демократите също настояват за отмяна на съкращенията в програмата Медикейд, включени в основния финансов пакет на републиканците.

Републиканците заявяват, че тези искания са неприемливи и че са готови да разговарят по тези въпроси с демократите отделно от дискусиите за финансирането на правителството. Републиканската партия иска удължаване на текущото финансиране за седем седмици.

САЩ се доближиха до бюджетната парализа, след като на 19 септември, десет дни преди крайния срок, Сенатът на САЩ отхвърли временен бюджетен текст, предназначен да отдалечи тази перспектива, одобрен по-рано през деня от Камарата на представителите.

Времето притиска американските законодатели, тъй като е предвидено Конгресът да заседава едва в навечерието на крайния срок – 30 септември. Ако тогава не бъде приет текст, федералното правителство няма да избегне бюджетната парализа.

Това би означавало, че голяма част от федералните служби ще бъдат спрени, стотици хиляди държавни служители ще бъдат пуснати в принудителен отпуск, въздушният трафик ще бъде сериозно нарушен, а изплащането на социални помощи – силно затруднено, отбелязва АФП.

Информационните агенции припомнят, че по време на първия мандат на Тръмп се стигна до едномесечно спиране на работата на администрацията, най-дългото в историята на федералното правителство.

В САЩ финансовата година е от 1 октомври до 30 септември следващата година, уточнява БНР.



