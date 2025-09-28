ИПИ: Замразете заплатите в публичния сектор!

На старта на бюджетната процедура за 2026 година - от Института за пазарна икономика призовават заплатите в публичния сектор да бъдат замразени.

Според анализ, изготвен от неправителствената организация, България отчита най-висок ръст на бюджетните заплати в Европейския съюз - повече от два пъти за период от шест години, при увеличение на Брутния вътрешен продукт с 80 процента.

Някои от данните, на които икономистите се позовават, сочат, че България е на второ място по увеличение на средата заплата в образованието със 122 процента, и на четвърто място в здравеопазването със 100 процента.

Статистиката ни поставя в топ 10 на страните по ръст на заплатите в администрацията, като в класацията са от Централна и Източна Европа, но дори и в тази група няма друга страна с удвояване на възнагражденията на държавните служители, а в някои страни ръстът е по-нисък от нарастването на Брутния вътрешен продукт за периода от 2019 до 2025 година.

В бизнес сектора възнагражденията също растат с ускорени темпове в целия регион, а България отново заема лидерска позиция с близо 98 процента.

От Института за пазарна икономика обаче отбелязват, че в повечето страни заплатите в частния сектор растат по-бавно от тези в администрацията ,докато в България ръстът в администрацията е с над 18 процента по-висок.

Такава разлика в полза на държавните служители има само в Хърватия и Полша. Авторите препоръчват да бъдат преосмислени автоматичните механизми за нарастване на доходите, както и тенденциите заплатите да нарастват изпреварващо спрямо икономиката и предупреждават, че подобни политики ще доведат не само до бюджетни, но и до икономически проблеми.



