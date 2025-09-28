Цяла България тръпне в очакване! Злато или сребро ще донесат волейболните ни лъвове
Мъжкият национален отбор на България излиза в мача на годината за българския спорт.
Феноменалната селекция на Джанлоренцо Бленджини се изправя срещу актуалния световен първенец Италия във финала на 21-ото Световно първенство, което се провежда във Филипините.
Двубоят в Манила стартира в 13:30 часа.
В мъжкия волейбол България протяга ръце към 14-ия си медал от голямо първенство, като до момента няма титла.
Ако селекцията на италианския "архитект“ Джанлоренцо Бленджини, която е най-младата на това първенство, завърши с пълен успех фантастичния си поход на шампионата във Филипините, България ще стане едва осмата държава на планетата със световна титла при мъжете.
Тимът ни, в чийто редици има 10 дебютанти на световно първенство за мъже, е единственият без поражение на този Мондиал дотук.
Александър Николов вече си гарантира на практика приза за топ реализатор на турнира с невероятните вече 150 точки, като има преднина от 55 точки пред най-близкия си преследвач преди финала.
За мъжкия ни волейбол това ще бъде втори финал на световно първенство в историята. Преди 55 години на шампионата в София България играе за златото с отбора на ГДР. В зала "Фестивална“ българите губят спечелен мач с 2:3 гейма.
Италия има четири световни титли досега.
Последният сблъсък между България и Италия бе през юни в Лига на нациите, като "скуадра адзура“ спечели с 3:1 гейма.
В последните 10 двубоя между двата отбора България има само 1 успех. Той е от 2015 година.
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК
