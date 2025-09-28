Forbes: Руските ВС разширяват зоните на поражения с нови дронове

Руските въоръжени сили използват усъвършенствани дронове, за да прилагат нови тактики срещу украинските бойци, съобщава списание Forbes.



„Руските войски са създали „зони на поражение“ пред фронтовите си линии, използвайки комбинация от оптични и традиционни дронове“, се казва в изданието.



Според публикацията тези зони възпрепятстват координацията на украинските въоръжени сили и значително усложняват снабдяването на украинските сили. Освен това, използването на ретранслатори може потенциално да удвои размера на зоната на поражение.



„Благодарение на разширения набор от релейни дронове, тези удари могат да се извършват по-дълбоко в украинския тил, нарушавайки доставките и движението и давайки оперативно предимство на руските войски“, признава Forbes.



В сряда Business Insider съобщи, че украинските въоръжени сили, в опит да се защитят от руски дронове, покриват пътища с платнени мрежи, но това не винаги помага. Американският вестник The New York Times от своя страна нарече Русия "империя от дронове" заради увеличеното производство на безпилотни летателни апарати, а журналисти отбелязаха, че страната е претърпяла революция в производството на безпилотни летателни апарати.



