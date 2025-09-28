Какво се случва с тялото ни, ако редовно похапваме тиква?

Тиквата е не само символ на есента, но и съкровищница от ползи за здравето. Ежедневната консумация на този зеленчук може да укрепи имунната система, да подпомогне сърцето и дори да подобри съня.

Добро за очите

Тялото преобразува бета-каротина на тиквата във витамин А, хранително вещество, известно със своите антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Това хранително вещество предпазва клетките от увреждане и може да помогне за намаляване на риска от свързани с възрастта очни заболявания, като макулна дегенерация и катаракта.

Подкрепа за имунната система

Бета-каротинът в тиква е мощно хранително вещество, което помага за поддържане на имунната система и други важни функции.

Витамините A, C и E, които се намират в тиквата, могат да помогнат за защитата на чревната лигавица, което от своя страна помага за предотвратяване на микроби и инфекции.

Плодовете и зеленчуците, богати на фибри, като например тиквата, могат да повлияят положително на здравето на червата, като по този начин подкрепят имунната система.



Здраве на сърцето

Според списанието Advances in Nutrition , тиквата е богата на калий , калций и магнезий, така че може да регулира кръвното налягане и да предотвратява сърдечни заболявания.

Тези хранителни вещества са важни, защото помагат за понижаване на нивата на кръвната захар и предотвратяват високо кръвно налягане.

Хранителните вещества в тиквата могат също да помогнат за намаляване на риска от сърдечни заболявания, сърдечна недостатъчност, инсулт и други състояния.

Подобряване на храносмилането

Храносмилателната система се нуждае от фибри, за да насърчи редовното движение на червата и да поддържа здравословен баланс на полезните бактерии.

Една чаша консервирана тиква съдържа почти една трета от препоръчителния дневен прием на фибри. Молекулите, открити в тиквените кори, също могат да поддържат здравословните чревни бактерии.

Състоянието на кожата ще се подобри

Витамините C, E и A, които се намират в тиквата, са от съществено значение за цялостното здраве на кожата. Витамин А, по-специално, може да помогне за предпазване на кожата от увреждане от слънцето и да подобри нейната текстура.

Витамините C и E са известни със своите антиоксидантни ефекти в продуктите за грижа за кожата.

Кой не трябва да яде тиква?

Повечето здрави възрастни могат спокойно да се насладят на тиква. Ако обаче я опитвате за първи път, има няколко неща, които трябва да имате предвид:

алергична реакция – хора с хранителни алергии или чувствителност към определени храни могат да получат стомашно-чревни симптоми или обрив след консумация на тиква

Храносмилане – Тъй като тиквата е богата на фибри, консумацията ѝ може да повлияе на храносмилателната система и да допринесе за подуване на корема.

странични ефекти от лекарствата – някои хранителни вещества в тиквата могат да повлияят на начина, по който тялото абсорбира или елиминира определени лекарства



