Хороскопът на Тамара Глоба за всички зодии през октомври

Овен

Най-доброто време за нови стартове е през октомври, ако се чувствате в капан на ежедневието си. Може да е рисковано хоби, промяна в кариерата, покупка на жилище или връзка с непознат.

Телец

Вашите предишни неуспехи са причинени от неспособността ви да изпълнявате повече от една задача наведнъж. Оптималното време да увеличите увереността си е средата на есента. Поставете ясно основната цел на живота си и през месец октомври се съсредоточете единствено върху нея.

Близнаци

Ако всичко вървеше гладко за вас преди това време, октомври не би трябвало да е по-различно. Останалите Близнаци могат само да се надяват, че всичко ще се оправи след месец.

Рак

За да предотврати проблеми в работата и у дома, този знак ще трябва да прояви най-голямо количество търпение. Това ще ви позволи да спите добре, да се храните добре и да релаксирате на открито през уикендите.

Лъв

Лъвът ще получи много отговорна позиция през октомври 2025 г. Най-хубавото е, че звездите ще ви възнаградят щедро за вашата алтруистична работа в края на месеца. На кариерната стълбица много хора чакат повишения.

Дева

Това е фантастично време за предприемане на по-сериозни отношения във връзката, като например предложение, а защо не и сключване на брак. Такива връзки имат дълга и приятна история. Единствената предпоставка трябва да е да сте близки приятели от дълго време. Този месец ще бъде изключително хармоничен за Вас.

Везни

Не се отказвайте, ако финансовото ви положение е тежко; според звездите нещата ще се оправят много през октомври. Не се опитвайте да предвидите източника си на доходи в бъдеще; допълнителни пари ще се материализират като с магия, от места, където най-малко ги очаквате.

Скорпион

Опитайте се да не отвръщате грубо, въпреки че може да намерите придирчивостта на йерархията в офиса за досадна. Те ще започнат да ви вярват след месец и дори може да ви повишат заплатата.

Стрелец

Изненадващо, през това време Стрелецът ще изпита жажда за живот. Не позволявайте добрата си енергия да се губи; посетете членове на семейството и дайте на тези, които обичате, и съдбата скоро ще ви възнагради.

Козирог

Самотните представители на този знак ще имат шанса да срещнат истинската си любов. Тъй като Тамара Глоба не уточнява коя част от октомври може да се случи това, трябва постоянно да сте нащрек.

Водолей

Себереализацията е от решаващо значение за Водолеите и октомври 2025 г. е най-доброто време за това. Не се страхувайте да се запишете на курсове, да продължите образованието си или да вземете най-дръзките решения.

Риби

Рибите трябва сериозно да обмислят стремежите си към кариерата. Те ще преживеят два напълно различни обрати в съдбата си през октомври. Просто изберете маршрута, който е най-подходящ за вас.