Изхвърлете ги веднага! Тези предмети и продукти съдържат канцерогени

Много предмети и препарати съдържат метиленхлорид, формалдехид и нитробензен, които са особено канцерогенни. Ето някои от често използваните продукти, които смятаме, че са безопасни за употреба, но могат да ни причинят проблеми.



1. Свещи



Според проучване около 40% от свещите имат оловни елементи във фитилите. Ароматизираните свещи най-често са създадени по този начин. Причината е, че благодарение на ароматното масло восъкът става по-мек, така че производителите използват олово, за да направят фитилите по-здрави. Така, когато свещта се запали, тя отделя вредни вещества, които са много опасни за здравето. Ако искате да се насладите на светлината от свещите, без да излагате здравето си на опасност, трябва да използвате такива от пчелен восък с памучни фитили.



2. Шампоани



Въпреки че не е за вярване, шампоаните съдържат и много токсични химикали. Страничните им ефекти все още се анализират и няма изрични доказателства, че водят до рак. Но не рискувайте, а използвайте някои от многобройните видове естествени шампоани.



3. Завеси за душ



Съществуват безброй токсични химикали, които се намират в душ завесите и те се разпространяват в околната среда. Излъчват опасни вещества - летливи органични химикали.



4. Освежители за въздух



Освежителите за въздух съдържат токсини като фталатни естери, канцерогени и летливи органични съединения, които са отговорни за влошаването на състоянието на хората с астма. Можете да използвате етерично масло вместо тези продукти.



5. Материали за изкуство



Някои маркери, акрилни бои, лепила и разтворители са пълни с химикали, отговорни за развитието на тумори.



6. Дезодоранти и козметика против изпотяване



Много дезодоранти са пълни със съставки, които водят до рак. Тъй като те се произвеждат, за да останат върху кожата дълго време, това означава, че се абсорбират всички опасни химикали, които те съдържат.



Източник: zdrave.to.