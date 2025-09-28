Протестно автошествие на "Възраждане" с искане за оставка на кабинета

Партия "Възраждане" организира днес протестно автошествие с искане за оставката на правителството, в което ще се включат структури от областите Ловеч, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Враца, Монтана и Велико Търново.

Протестното автошествие ше тръгне в 13.00 ч. от пътен възел Абланица на пътя София – Варна, ще премине през Български извор, Ябланица, Луковит, Долни Дъбник, Плевен и ще завърши в Ловеч, като не се предвиждат блокади на движението, поясни зам.-председателят на общинската структура на Възраждане в Ловеч Моника Петрова:

"С това автошествие искаме да кажем ясно, че искаме оставката на това продажно правителство на ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН".

Председателят на структурата в Ловеч Милен Белев допълни:

"Криза след криза, проблеми след проблеми, които не се разрешават, нищо не се върши. Кой да разрешава проблемите на хората? Нали затова трябва да има това правителство, за да решава проблемите на хората, а те се разхождат на екскурзии в САЩ".

По маршрута на автошествието ще има и засилено полицейско присъствие, очакват се задръствания и образуване на колони от автомобили по направленията Варна - София на територията област Ловеч и София - Русе в Ловешка и Плевенска област, както на пътя Плевен - Ловеч.