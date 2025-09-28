България е волейбол! Масово гледане на финала, вижте къде в страната

Националният ни отбор по волейбол ще играе днес срещу тима на Италия за титлата на световното първенство във Филипините. Финалът е от 13,30 ч, а от 9,30 е срещата за бронза между Чехия и Полша. В полуфиналите българските национали надиграха състава на Чехия с 3:1, а настоящият първенец на планетата - Италия, спечели срещу европейския шампион Полша с 3:0. България е за първи път на финал след 1970 г., когато тимът ни губи на първенството в София от тогавашния отбор на ГДР с 2:3 гейма.

В цялата страна ще има организирани места с големи екрани, където феновете ще могат да гледат заедно мача. Вижте къде.

София, стадион „Юнак“

София, пл. „Александър Невски“

София, зала „Левски София“, Garitage Park

Перник, зала Борис Гюдеров

Царево, Народно читалище "Георги Кондолов"

Пловдив - фонтана пред Общината

Бургас - пред Общината

Русе - пред Общината

Велико Търново - парк "Марно Поле"

Враца - залата на Народно читалище "Развитие 1869"

Ямбол - МОЛ Ямбол

Смолян - Спортна зала ,, Величко Чолаков"

Разлог - централен площад

Плевен - площад Възраждане

Габрово - площад Възраждане

Добрич – Скейтпарк / Градски парк „Св. Георги"

Сандански - Спортна зала

Варна - вход на Морска градина

Димитровград - централен площад пред Общината

София - Театър Artvent в УАСГ

Община Белослав - Beloslav Municipality местност "Авренска поляна

Горна Малина – на площада

София - УАСГ - Аула МАКСИМА

Троян - площад ”Възраждане

Правец - централен площад

Кюстендил - площад Велбъжд

Сливен - площада пред Общината

Благоевград - пред МОЛ Ларго

Стара Загора - античната улица пред операта

Радомир - МКИЦ "Европа" (младежки дом)

Самоков - Спортен комплекс Самоков

Асеновград - центъра пред Общината

Дупница - площад „Свобода“

Червен бряг - НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1908“

Пазарджик - парк Стадиона

Видин - Cпортна зала “Фестивална”

Етрополе - централен площад

Ловеч - малка сцена в зоната на фестивала



