Захлаждането продължава, под 20°C вече в цялата страна

През деня в неделя над западните и северозападни райони ще има валежи от дъжд, но ще са слаби. Времето ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания. Вятърът ще е слаб, най-вече от североизток. Понижението на температурите ще продължи. В Дунавската равнина и по Черноморието вятърът временно ще бъде силен.

Дневните температури в цялата страна ще се понижат още и ще са около и под 20°C.

Времето в София

До обяд ще е облачно със слаби валежи. След обяд и с временни разкъсвания на облачността. Дневните температури ще са между 13°-14°C.

Времето в планините

Облачно, дъждовно и ветровито време ни очаква в планините, особено в Рило-Родопската област и Стара планина. Вятърът ще духа от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°С, а на 2000 метра – около 1°С. Очакват се и валежи от сняг, по най-високите части, с надморска височина около 2100 м.

Времето по Черноморието

Времето ще е предимно облачно, ще има и ръмежи, а заради силния североизточен вятър, усещането за студ ще се усилва. Дневните температури ще са между 15 и 17°С, но поради вятъра градусите ще се усещат по-ниски – около 13°С. Температурата на морската вода е между 19 и 22 °С. Вълнението на морето ще бъде 3–4 бала.

Времето на Балканите

Над западните и южните райони на Балканите баричното поле ще бъде циклонално, а над крайните североизточни райони – антициклонално. Към Румъния и България ще се пренася сравнително по-студена въздушна маса, докато останалата част от полуострова ще бъде под влияние на пренос на по-топла въздушна маса. Очакват се валежи, по значителни в Гърция и Северна Македония!

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans