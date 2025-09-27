Явор Дачков: Ако има предсрочни избори, Радев ще ги спечели - обира целия протестен вот

Когато става дума за власт, пари и политика, интелигентните хора не биват допуснати. Много интелигентни хора нямат политическо представителство, нямат излаз в това, което виждаме в Народното събрание. Друга България е възможна и не бива да губим тази надежда.

Това мнение изрази в интервю за БНР журналистът Явор Дачков, основател на сайта "Гласове".

Масовият българин не се интересува от политика, а Пеевски управлява цялата държава, коментира Дачков в предаването "Политически НЕкоректно".

"Това вече го говори президентът. Ясно е, че Пеевски е истинският премиер. Пеевски с годините успя да изгради такава добра мрежа – в силовите структури, в политическите партии и той е истинският премиер, без него нищо не може да стане. Защо такъв голям политически егоцентрик като Борисов позволи това да се случи? Техните взаимоотношения зад кулисите са тези, които държат Борисов в зависимост. Имаме публична власт, който няма нищо общо със сенчестата отзад."

От 9 май, когато се обяви за референдум за еврото, Румен Радев влезе в чистата популистка линия и започна да говори като бъдещ политически лидер, смята журналистът. По думите му, "Радев е много силен в момента и ако има предсрочни избори ще ги спечели, защото обира целия протестен вот срещу Борисов и Пеевски".

"Той играе за дългосрочния мач след президентските избори."

Това управление, което сега е нетърпимо, ще се износи още повече след година, но на местни избори за Радев е много по-трудно да се легитимира като нов играч. Огромен проблем за ПП-ДБ е, че предпочитат за основен противник Путин, подчерта Явор Дачков. Непонятно е защо те припознават прозападен човек като Радев за проруски, те го мразят, допълни той.

"Ако бяха умни, щяха да изградят заедно мост с Радев, ако не беше тази фиксация върху Москва."

"Цялата държава се разпада, защото всички разчитат на един човек. Не можем да живеем в режим на демокрация. Трябва някой да ни бие по главата като старшина, за да свършим нещо", посочи журналистът.

"Кметовете в момента са страшно зависими от бюджета и решението на държавата при кого да отидат зависи от държавата. Пеевски е държавата в случая. Благомир Коцев отказа да премине в лагера на Пеевски. Той не успя да направи балансите във Варна и системата го изхвърли. Беше на върха на непопулярността си преди да го арестуват", изтъкна Дачков.

"Благомир Коцев е в ареста за назидание, включително за Борисов. Борисов се страхува, че утре може да свърши като Благомир Коцев. Не както Промяната го направи – самодейно. Пеевски може да го довърши."

Силата, която социолозите дават на Пеевски, е достоверна, каза журналистът.

"Българите знаят къде е силата и гласуват и за силния. Пеевски е гениалният изобличител на българската политическа система. Той е видял цялата ѝ корумпираност, всичките ѝ недъзи, използвал ги е и е станал неин феномен, неин ръководител. Затова е непоклатим."

В периода след атентата срещу Доган Пеевски е започнал да приема оперативното ръководство на партията. Използвал е поколенческата смяна, наследил е корпоративна партия и е спасил империята, като го детронира, поясни Явор Дачков.

Според него въпреки "Магнитски" Пеевски има позволение да излезе на публичната сцена, а това е "моделът на Америка в южноамериканските страни, така командват и ЕС".

"Пеевски се държи все повече като Тръмп. Всички европейски посланици си пиха кафето с него."

Журналистът е песимист, че по демократичен път възходът на Делян Пеевски може да бъде спрян, освен ако има "голям икономически катаклизъм или глобално преобръщане на геополитиката".

"Този европейски елит, който много добре общува с Пеевски и Борисов, ще си стои. Не виждам институционални начини, по които това да се смени."

"Величие" и МЕЧ бяха създадени, за да бъде отслабена "Възраждане", каза още Дачков.