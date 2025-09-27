  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +17
Пловдив: +14 / +19
Варна: +14 / +16
Сандански: +16 / +19
Русе: +12 / +17
Добрич: +10 / +14
Видин: +12 / +18
Плевен: +12 / +18
Велико Търново: +10 / +17
Смолян: +5 / +11
Кюстендил: +13 / +16
Стара Загора: +12 / +17

София пуска на живо финала по волейбол утре на площад "Св. Александър Невски"

  • Сподели в:
  • Viber
София пуска на живо финала по волейбол утре на площад "Св. Александър Невски"

inews.bg/Марио Евстатиев
A A+ A++ A

На 28 септември (неделя) от 13.30 ч. столичани и гости на града ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла срещу Италия.

Събитието ще се проведе на площад "Св. Александър Невски" по инициатива на кмета Васил Терзиев и е със свободен вход.

За всички присъстващи Столична община осигурява голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно.

"След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават", заяви кметът на София.

От екипа на Терзиев канят всички да дойдат "с приятели, семейството, флаг, дъждобран (без чадъри) и най-важното – добро настроение!".

Столична община изказва специална благодарност на всички партньори и съмишленици, които с големи сърца и в кратък срок се включиха, за да бъде подсигурено всичко необходимо за това празнично и емоционално събитие.

#волейбол #финал #София #Александър Невски

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?