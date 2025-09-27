Нова ера в търсачките: Google AI Mode пусна Search Live в САЩ

Google отново изненада потребителите си с иновация, която променя начина, по който търсим информация. Новата функция Search Live, част от Google AI Mode, вече е достъпна за всички в САЩ. Това е не просто подобрение в търсачката, а истинска трансформация: разговор с изкуствен интелект в реално време, комбиниращ глас, камера и интелигентни отговори.

Какво е Search Live?

Search Live позволява на всеки потребител да общува с Google като с истински асистент. Можеш да задаваш въпроси с глас, да показваш предмети пред камерата си и да получаваш мигновени обяснения. Представи си, че държиш комплект за матча и не знаеш какво е всяко от аксесоарите вътре – насочваш камерата, питаш и Google веднага дава подробни инструкции.

Тук се срещат три технологии: гласово търсене, визуално разпознаване и разговорен AI. Комбинацията прави преживяването по-естествено, интерактивно и близко до реалния човешки диалог.

Как работи?

В приложението Google вече има иконка „Live“ под лентата за търсене. С едно докосване започваш разговор, а интерфейсът показва вълна при говорене и различен индикатор, когато AI отговаря. Най-важното е, че не става дума за единични въпроси – диалогът е последователен. Можеш да задаваш уточняващи въпроси, без да повтаряш първоначалния си замисъл.

Какво го прави различно?

Мултимодалност – глас и камера в едно.

– глас и камера в едно. Разговорен стил – не пишеш ключови думи, а разговаряш.

– не пишеш ключови думи, а разговаряш. Визуален контекст – показваш предмет и получаваш конкретно обяснение.

– показваш предмет и получаваш конкретно обяснение. Пълна достъпност – вече няма нужда от записване в експериментални програми.

Ограничения и бъдеще

На този етап Search Live работи само в САЩ и само на английски език. Но Google вече е потвърдил, че следващата държава, която ще го получи, е Индия. Това показва, че компанията е готова на бърза международна експанзия. Въпросът „кога ще стигне и до Европа“ вече е само въпрос на време.

Какво е Search Live?

Това е режим в Google AI Mode, който ти позволява да общуваш с Google чрез глас и камера, като водиш жив разговор с изкуствен интелект.

Кой може да го използва?

Засега само потребители в САЩ, но се очаква разширяване към други пазари.

Как се активира?

Просто отваряш приложението Google и натискаш иконата „Live“ под полето за търсене.

Мога ли да сменям между текст и Live режим?

Да, AI Mode позволява да преминаваш от текст към глас или камера, без да прекъсваш разговора.

Какво е query fan-out?

Това е техника, при която AI разделя въпроса ти на няколко подтеми, за да намери по-пълни и точни отговори.

Има ли рискове?

Да, понякога AI може да даде неточен отговор. Затова Google препоръчва винаги да проверяваш допълнително информацията.

Каква е разликата между AI Mode и AI Overview?

AI Mode е разширен режим за интерактивни разговори, докато AI Overviews са кратки синтезирани обобщения, които се появяват директно в резултатите от търсене.

Кога ще бъде достъпен извън САЩ?

Официално е потвърдено, че Индия ще е първата страна след САЩ. Очаква се в следващите месеци функцията да се появи и в други региони.

Какво означава това за бъдещето?

Search Live е повече от нова опция – това е визията за бъдещето на интернет търсенето. Тук вече не става дума само за писане на думи и получаване на линкове, а за естествена комуникация с интелигентна система, която разбира контекста, вижда какво показваш и отговаря така, сякаш говориш с човек.

Тази промяна ще постави нов стандарт за търсачките и ще определи начина, по който ще търсим и ще откриваме информация в идните години, пише digital.bg.