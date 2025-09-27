  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +17
Пловдив: +14 / +19
Варна: +14 / +16
Сандански: +16 / +19
Русе: +12 / +17
Добрич: +10 / +14
Видин: +12 / +18
Плевен: +12 / +18
Велико Търново: +10 / +17
Смолян: +5 / +11
Кюстендил: +13 / +16
Стара Загора: +12 / +17

Симеон Николов: Утре излизаме не да играем, а да победим!

  • Сподели в:
  • Viber
Симеон Николов: Утре излизаме не да играем, а да победим!

bgvolleyball.com
A A+ A++ A

Един от героите от мъжкия национален отбор по волейбол на България Симеон Николов не скри амбициите си за световна титла.

"Спечелихме, както във всичките мачове - с колективна игра, с жестоко раздаване на игрището – допълни Аспарух Аспарухов. - Стараем се да сме максимално агресивни, да балансираме нещата и днес успяхме отново. Работата не е свършена! Радвам се, защото работим по толкова време по един изродски начин... И това се отплаща“.

"Утре е времето! Излизаме не за финал, а за титлата – каза Симеон Николов пред bTV. - Звучи абсурдно! Но мисля, че сме го заслужили! След днешната игра мислим, че можем още да покажем. Чухме много сладки приказки за хората в България колко ни се радват. Радваме се, че успяхме да ги зарадваме. Утре излизаме за златен медал“.

#волейбол

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?