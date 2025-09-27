Симеон Николов: Утре излизаме не да играем, а да победим!

Един от героите от мъжкия национален отбор по волейбол на България Симеон Николов не скри амбициите си за световна титла.

"Спечелихме, както във всичките мачове - с колективна игра, с жестоко раздаване на игрището – допълни Аспарух Аспарухов. - Стараем се да сме максимално агресивни, да балансираме нещата и днес успяхме отново. Работата не е свършена! Радвам се, защото работим по толкова време по един изродски начин... И това се отплаща“.

"Утре е времето! Излизаме не за финал, а за титлата – каза Симеон Николов пред bTV. - Звучи абсурдно! Но мисля, че сме го заслужили! След днешната игра мислим, че можем още да покажем. Чухме много сладки приказки за хората в България колко ни се радват. Радваме се, че успяхме да ги зарадваме. Утре излизаме за златен медал“.

