Мекичките на Звездев: По Родопски или с кашкавал ВИДЕО

Мекиците са от най-разпознаваемите тестени изделия в традициите на българската кухня. Иваян Звездев събира различни варианти по въпроса и ги показва на народа на zvezdev.com.

Със слънчогледово семе

Необходими продукти:

500 г брашно

3 яйца

200 мл топло прясно мляко

2 щипки кимион

50-100 г белен слънчоглед

1/4 кубче мая

1 ч.л. сол

2 ч.ч. олио за пържене

сирене и кашкавал за гарнитура

Начин на приготвяне:

Оформяме кладенче в брашното. В него слагаме яйцата, предварително разбити с малко мая и топло мляко. Омесваме добре. Оформяме топка, която разстиламе върху плитка чиния, намаслена с олио. Поръсваме оформените мекици със слънчогледово семе и пържим в олио до златисто и от двете страни. Може да сложим слънчогледовото семе и като плънка, прегъвайки мекиците. Поднасяме мекиците с бяло саламурено сирене и кашкавал за гарнитура.

С кашкавал

Необходими продукти:

300 мл вода

1 ч.л. захар

1 пакетче суха мая – 10 г

1 ч.л. сол

100 г кашкaвал

500 г брашно

Начин на приготвяне:

В купа се сипва топла вода, слага се мая и захар и се разбъркват. Оставят се за 5 минути. Тогава се слага сол и отново се разбърква. В тава се пресява брашното и се оформя кладенче, в центъра се налива водата с мая и се поръсва настърган на едро ренде кашкавал. Омесва се тесто и оставя покрито с фолио да почива на топло за 30 минути. От тестото се разточват кори с дебелина половин пръст и се режат на квадрати. В центъра на всеки квадрат се прави ивица с нож. Mекиците се пържат по 2-3 минути от всяка страна в горещо олио. Изваждат се и се поднасят.

С шунка

Необходими продукти:

1 чаша кисело мляко

2 чаши брашно – 250 г

100 г кашкавал

100 г шунка

1 ч.л. сол

1 ч.л. захар

1 ч.л. сода бикарбонат

1 чаша олио

Начин на приготвяне:

Киселото мляко се поръсва със сода и се разбърква. След минута се добавя сол и захар и се размесва добре. Брашното се пресява и се смесва с киселото мляко. Омесва се тесто, което трябва да е лепкаво. От него се разточва тънък лист, като обилно се поръсва с брашно точилката и плотът, за да не се лепи. Изрязват се кръгчета с големина 10-15 см. Във всеки кръг се слага по малко настърган кашкавал и нарязана на дребно шунка. Прегъва се надве и хубаво се притискат краищата, за да станат месечинките. За да е по-лесно, краят на всеки кръг се намокря леко и така се залепят по-добре. Слагат се в горещо олио (170 градуса, ако се използва фритюрник) и се пържат по 2-3 минути от всяка страна. Изваждат се и се поставят на салфетка за минута и се поднасят.

Родопски от Момчиловци

Необходими продукти:

1,5 кг брашно

3 яйца

1 кофичка кисело мляко – 400 г

250 мл прясно краве мляко

1 пакетче суха мая

1 ч.л. сол

1 с.л. захар

1 ч.л. сода бикарбонат

2-3 капки оцет

500 мл олио за пържене

200 г пудра захар за поръсване

Начин на приготвяне:

В малка купичка наливаме 100 мл топла вода, стриваме мая, поръсваме със сол и захар и разбъркваме. Оставяме за 10 минути на топло да шупне маята. Разбиваме яйцата в купа, добавяме прясно мляко и шупналата мая. В друга купа се слага киселото мляко, прибавяме сода бикарбонат и оцет. Разбъркваме и изсипваме сместа в купата с яйцата, прясното мляко и мая и хубаво разбъркваме. Сместа се слага в голяма тава и постепенно се прибавя брашното. Замесва се меко тесто и когато е готово, го намазваме с олио, Оставяме да бухне (втаса) за 1-2 часа на топло място. Отделяме топки тесто с големината на яйце и оформяме мекици, които пържим в загрято олио по 2-3 минути от всяка страна. Поръсваме изпържените мекици с пудра захар и поднасяме.