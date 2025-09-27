Протест срещу кабинета и еврото в центъра на София

Антиправителствен протест на "Възраждане" събра симпатизанти и граждани в центъра на София.

Освен за оставка на правителството, призивът е и за спасение на българския лев и за финансова независимост.

Освен граждани, има и много полиция за охрана на акцията на партията.

От "Възраждане" призоваха своите симпатизанти и привърженици през социалните мрежи да се противопоставят на завладяната държава и управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски и обвиняват останалите опозиционни партии, че само противодействат срещу управляващите привидно.

Припомняме, че от партията събират подписи за шести вот на недоверие заради водната криза, но към момента не достигат още 5, за да бъде внесен.

Днешният протест ще прерасне в шествие срещу управляващата коалиция. Чуват се и настроения за блокади и акции и в утрешния ден. Дали това ще се случи, ще зависи и от това колко души ще се съберат тук на площада ,казаха организаторите.

Пред нас пенсионери изразиха опасенията си най-вече от предстоящата смяна на лева с евро:

Искаме да си остане левът, българският лев. Не ни трябва на нас еврото. Ние не познаваме еврото. Познаваме само лева. Като отиваме за пенсиите, не знаем какво ще ни дадат. Пенсиите ще бъдат наполовина, както и заплатите. Като видим по-голямо число, ни става по-добре. На цялото население българско е така, коментира пенсионерка.

Демонстрация на "Възраждане" тече и във Варна, съобщава БНР.