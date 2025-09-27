Ново отличие за Камата в Сараево

  • Instagram
H8S Hristo Stoitchkov
Легендата на българския футбол Христо Стоичков получи поредно голямо отличие. Кавалерът на "Златната топка" беше поканен в Босна и Херцеговина и награден за цялостната си кариера. Това се случи на Международния спортен симпозиум "Simposar Sarajevo 2025" в Сараево.

Легендарният вратар на Белгия Жан-Мари Пфаф и множество известни лица също присъстваха на събитието. Стоичков благодари на организаторите за отлично протеклото събитие, на което беше посрещнат топло и награден заслужено.

Ето какво написа Камата в официалния си профил в социалните мрежи:

Още едно признание! Имах огромното удоволствие и чест да бъда поканен и награден в Босна и Херцеговина за цялостната ми кариера! Беше великолепно! Благодаря!

