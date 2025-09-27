Асът Алекс Николов към България: Невероятно е, обичаме ви! Искаме да оцветим медала в злато
Асът на България Алекс Николов, който наниза 31 точки в мача с Чехия, говори пред тв канала на организаторите на световното първенство след края.
"Невероятно е, не мога да повярвам! Всички играха страхотно, раздавахме се напълно и изстрадахме победата - каза на английски език 21-годишната звезда на родния волейбол. - Още не мога да го повярвам, наистина."
След което се обърна на български език към камерите, показвайки с ръце сърце за всички български фенове у дома пред телевизорите:
"Благодарим ви! Обичаме ви много! Вече имаме сигурен медал, но утре излизаме на финала да оцветим този медал в злато!"
