Асът Алекс Николов към България: Невероятно е, обичаме ви! Искаме да оцветим медала в злато

FIVB
Асът на България Алекс Николов, който наниза 31 точки в мача с Чехия, говори пред тв канала на организаторите на световното първенство след края.

"Невероятно е, не мога да повярвам! Всички играха страхотно, раздавахме се напълно и изстрадахме победата - каза на английски език 21-годишната звезда на родния волейбол. - Още не мога да го повярвам, наистина."

След което се обърна на български език към камерите, показвайки с ръце сърце за всички български фенове у дома пред телевизорите:

"Благодарим ви! Обичаме ви много! Вече имаме сигурен медал, но утре излизаме на финала да оцветим този медал в злато!"

