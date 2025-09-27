Украинските бежанци ще вземат помощи в Полша, само ако работят и плащат данъци

Полша затегна условията получаване на помощи от хиляди украински бежанци на своя територия, предаде ДПА. Украинските бежанци ще получават социални помощи като детски надбавки, само ако работят и плащат данъци в Полша.

Полският президент Карол Навроцки подписа снощи закон за удължаване на помощите за украинските бежанци малко преди крайния срок 1 октомври, съобщи Полската агенция по печата (ПАП), позовавайки се на ръководителя на президентската канцелария.

Ако законът не беше подписан от държавния глава, то тогава правните разпоредби, съгласно които украинците в Полша биват наемани на работа, щяха да престанат да действат от началото на октомври.