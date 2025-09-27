Украинските бежанци ще вземат помощи в Полша, само ако работят и плащат данъци
Полша затегна условията получаване на помощи от хиляди украински бежанци на своя територия, предаде ДПА. Украинските бежанци ще получават социални помощи като детски надбавки, само ако работят и плащат данъци в Полша.
Полският президент Карол Навроцки подписа снощи закон за удължаване на помощите за украинските бежанци малко преди крайния срок 1 октомври, съобщи Полската агенция по печата (ПАП), позовавайки се на ръководителя на президентската канцелария.
Ако законът не беше подписан от държавния глава, то тогава правните разпоредби, съгласно които украинците в Полша биват наемани на работа, щяха да престанат да действат от началото на октомври.
Още по темата:
- » Полша готви закон за сваляне на руски дронове без одобрение от НАТО и ЕС
- » Полша вдигна по тревога бойни самолети, след като Русия започна удари срещу Украйна
- » Напрежение във Варшава! Дрон над „Белведере“ и арести на беларуски граждани
Коментирай
Най-четено от Свят
Руски самолет над Балтийско море, НАТО вдигна германски изтребители17:00 21.09.2025 | Свят
Последно от Свят