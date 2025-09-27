  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +17
Пловдив: +14 / +19
Варна: +14 / +16
Сандански: +16 / +19
Русе: +12 / +17
Добрич: +10 / +14
Видин: +12 / +18
Плевен: +12 / +18
Велико Търново: +10 / +17
Смолян: +5 / +11
Кюстендил: +13 / +16
Стара Загора: +12 / +17

Йотова за атаките към президентството: Не мога да проследя всички емоционални изблици на Борисов

  • Сподели в:
  • Viber
Йотова за атаките към президентството: Не мога да проследя всички емоционални изблици на Борисов

БНТ
A A+ A++ A

„Аз не мога да проследя всички емоционални изблици на г-н Борисов. За мен е по-важно да имаме сериозна дискусия за това, което предстои за страната ни, защото до този момент нито едно от гръмките обещания на правителството и на мнозинството в парламента – че ще преминем плавно към курса на еврото, не е изпълнено“.

Това обяви вицепрезидентът Илияна Йотова от село Маджарово пред журналисти, където взе участие в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи.

Думите ѝ са по повод вчерашната словесна престрелка между лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и държавния глава Румен Радев.

Тя уточни:

„Колкото повече институции се създават, колкото повече контролни органи и се увеличават правомощията им, толкова повече този процес не може да бъде овладян. А що се отнася до репликите към президентската институция – вижте, очевидно е, че има кампания срещу нея, в навечерието сме и на президентски избори само след една година. Така, както 12 години Борисов водеше война с всички политически партии – и свои, и чужди, така ще бъде очевидно и в тази една година“.

„За мен по-важни са съществените въпроси за България, а не какво той мисли за президента или въобще за нашата работа“, заяви вицепрезидентът.

#Илияна Йотова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?