МОК потвърди: Признава новото ръководство на БОК и спира част от парите за България

Международният олимпийски комитет е отговорил отново на запитвания от няколко български медии във връзка с техни въпроси, свързани с актуалната ситуация в БОК. Поводът е последната декларация на Стефка Костадинова, която отказва да напусне поста, въпреки че през март бе избрано ново ръководство, начело с Весела Лечева.

И в това съобщение от МОК се подчертава, че решенията на изборното Общо събрание се признават за легитимни, а като санкции заради неяснотите и неразбориите в БОК, са спрени повечето плащания към България.

Нова телевизия показа отговор, който е получила на своето запитване по темата, от Международната олимпийска централа. Ето го и текстът в него:

"МОК изрази много ясно своята позиция в две писма, адресирани до Българския олимпийски комитет (БОК) на 17 май и 18 юни 2025 г. Като потвърди резултатите от Общото събрание на БОК, което се състоя на 19 март 2025 г., без да са повдигнати никакви оплаквания преди или по време на Общото събрание, МОК зачете волята и решенията на мнозинството от Общото събрание на БОК, в строго съответствие с Олимпийската харта.

МОК многократно призовава всички за сътрудничество и отговорни действия, за да се осигури бърз и гладък преход в интерес единствено на олимпийското движение и спортистите в България, което е ключов приоритет за МОК.

МОК многократно призовава всички за сътрудничество и отговорни действия, за да се осигури бърз и гладък преход в интерес на Олимпийското движение и спортистите в България, което е ключов приоритет за МОК, и дава всяка възможност на всички заинтересовани страни да разрешат тази ситуация по мирен и добросъвестен начин.

Несигурността, създадена от тази изключително неприятна ситуация, вече принуди МОК да замрази всички плащания към БОК (с изключение на директните плащания към спортистите, ползващи се с олимпийски стипендии) и, разбира се, може да изложи БОК на по-нататъшни мерки в съответствие с Олимпийската харта.

Случаят беше докладван на заседанието на Изпълнителния съвет на МОК миналата седмица и беше повторно подчертано, че настоящата безизходица е неприемлива и всички заинтересовани страни трябва да действат отговорно и да намерят спешно решение, за да се избегнат по-нататъшни мерки и ненужни усложнения, които биха могли да повлияят на участието на България в предстоящите Олимпийски игри."







