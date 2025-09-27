  • Instagram
"Мистерията на българските гласове" на сцената на зала "Олимпия" в Париж

Facebook/lemysteredesvoixbulgares
Хорът "Мистерията на българските гласове" излиза на сцената на световноизвестната зала "Олимпия" в Париж тази вечер.

Това е вторият път, в който дамска формация ще се изяви на една от най-престижните сцени в света. Първото участие там е било през 90-те години на миналия век.

"Мистерията на българските гласове" ще представя програмата "Гласове и струни", заедно с композитора и диригент Георги Андреев и камерната формация "Куатро".

Ще бъдат изпълнени неиздавани песни, композирани специално за хора и струнен квартет от маестро Георги Андреев, заедно с емблематични произведения от репертоара на хора като "Ерген деда", "Калугерине", "Сватба", "Листни се, горо".


