Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз

"Вчера Радев ме обвинил, че не пускам министри на негови мероприятия, ма аз ги пускам, ма те не искат да ходят, защото няма нито едно мероприятие. Обединителят в кавички да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава - той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз, ползвайки цялата държавна машина, включително и медиите да ходят с него, но да не му задават въпроси. Той излиза, декламира си каквото си е намислил - хейт по правителство, по мене, по който си иска", това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е в Панагюрище за академията на Младежката организация на ГЕРБ.

"И аз просто не разбрах вчера неговата нервност, злоба и омраза, която излъчваше като го гледах. Договорът с "Боташ" всеки ден ни генерира, фактурите идват по милион и 50 000. Той ме пита къде са чувалите от Хемус. Къде го чукаш, къде се пука? Сряда или четвъртък, доколкото знам, от министър Иванов този лот на Хемус, за който говори, ще бъде пуснат. И ще види къде са".

"От благодарност за това, че ги вкарахме в еврозоната, от ПП и ДБ - ту заедно, ту поотделно, продължават да саботират пътя ни. Предстои първи бюджет в евро, изключително сложен за баланс, бюджетният дефицит също е много трудна задача. ПВУ беше абсолютно провален, но Томислав Дончев положи огромни усилия да го предоговори. Същевременно от ПП-ДБ искаха да подарят цялата енергетика на "Джемкорп". Същите тези борци срещу корупцията и неправдите вкараха своите олигарси в ПВУ и то "дебело" - за 200, 300, 500 милиона. За да могат да ги пазят, вкараха и КОНПИ, оглавена от политическо лице - Бойко Рашков, явил се да променя България след десетилетия в ДС. Същото важи и за Васил Терзиев. Ние с него имаме прилика - спечелили сме изборите, но не ни стигат гласовете да управляваме, затова ни трябва коалиция. Кметът обаче не се договаря с никого", посочи Борисов.



По думите му светът върви към война. "Готви се 19-и поред санкционен списък срещу Руската федерация. Когато се говори за "книжни тигри", а те отговарят, че са "мечки", не носи нищо добро. Когато в света има такава реторика, какво остава за нашия парламент", каз още той.