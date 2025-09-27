Панаир на езиците в градинката пред Народния театър

  • Instagram
Представителството на Европейската комисия организира Панаир на езиците днес преди обяд в градинката пред Народния театър "Иван Вазов".

Българската академия на науките, Софийският университет, езикови и културни институти, както и консулства и посолства са партньори и участници в Панаира на езиците, а целта на Европейския ден на езиците, който беше отбелязан вчера и който е повода за днешното събитие, е да популяризира езиковото и културното многообразие на Европа, изучаването на езици и професиите, свързани с тях и с превода.

Панаирът се организира от Главна дирекция "Писмени преводи" на Европейската комисия в партньорство с Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" към БАН.

Д-р Магдалена Абаджиева от секция "История на българския език":

"Добре е да се изучават чужди езици. Светът наистина става все по-глобален, но към чуждия език трябва да се гледа през очите на родния и най-вече да не забравяме родния български език".


