Ергенката Емили си би камшика, избяга от "любовта в рая"

Разкрепостената студентката по право Емили си тръгна от най-горещото риалити „Ергенът: Любов в рая“ по същия незабравим начин, по който влезе в него. След като пристигна с празен куфар на плажа на Родос, пусна незабравими лафове, влезе в секси авантюри, размени си тайно интимни ласки с бизнесмена Краси и добави нова функция към прахта за пране, палавницата от село Кравино излетя по своя воля от любовния рай.

Въпреки че имаше право да поднесе роза на един от мъжете, Емили реши да играе по своите правила. „Днес се опитах да размисля и видя дали мога да дам розата си на някого. Не, няма на кого! Абсолютно всички са ми неприятни. Не намирам нито един от мъжете за достоен, за да му подаря сърцето си. Така че аз роза няма да дам на никого!“, отсече тя и така реши съдбата си в предаването.

Емили взе това решение след като научи за извънредния регламент, според който жените, които не поднесат цвете, отпадат. Студентката по право обаче не си тръгна от Родос преди да преде щафетата. Своето право да даде роза тя преотстъпи на новодошлата фолк певица Киара, която беше застрашена от отпадане. Чалга дивата се възползва и веднага закачи аленото цвете на ревера на бизнесмена Краси, и така вбеси модела Ана-Шермин, която го смята за своя собственост.

Шокът, който Емили предизвика с решението си да си тръгне по свое желание, обаче се оказа слаб в сравнение с изненадата, забъркана от танцьорката Лили Естер. Вместо на някой от петимата застрашени от отпадане мъже, тя поднесе своята роза на жена. Избраницата й се оказа коафьорката Хени, най-добрата ѝ приятелка в риалитито. След този неочакван ход с Емили от рая си тръгнаха моделът Валентин, лекарят Пенко, фитнес треньорът Стоян и секси близнаците Атанас и Стефан.

Останалите риалити герои действаха на сигурно. Бижутерката Габи даде роза на търговеца Джан Микеле, хореографката Натали - на музиканта Орлин, козметоложката Филипа - на художника Йовица, инфлуенсърката Габи - на финансиста Калоян, психоложката Дениз - на Виктор. Кристина пък засвидетелства своята любов към Петър. „Надявам се да се бориш за мен така, както тази вечер аз се борих за теб“, каза тя и страстно го целуна за пръв път. Ана-Шермин само се докосна до розата и обяви, че ще направи избора си на по-късен етап.







