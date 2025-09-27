Унгарският външен министър Петер Сиярто остро критикува украинския президент Володимир Зеленски, като заяви, че той "полудява от антиунгарски настроения" и дори "сънува кошмари", свързани с Унгария.

Коментарът беше публикуван във Facebook, придружен от снимка на новинарски материал за открити украински разузнавателни дронове близо до украинско-унгарската граница.

"Президентът Володимир Зеленски започва да полудява от антиунгарски настроения. Сега сънува кошмари", написа във Facebook унгарският външен министър Петер Сиярто.

Към публикацията си той прикачи екранна снимка на унгарския уебсайт Origo, в която се съобщава, че

Зеленски е съобщил за откриването на разузнавателни унгарски дронове на украинско-унгарската граница.

Малко преди това Сиярто също написа , че Украйна "от 10 години води антиунгарска политика". Той твърди, че правата на унгарската общност в Закарпатия се нарушават и унгарците биват бити до смърт по време на мобилизация.

Сиярто посочи също украинските атаки срещу петролопровода "Дружба" в Русия, който доставя петрол за Унгария и Словакия, и забраната за влизане в Украйна на трима високопоставени унгарски военни офицери като примери за "антиунгарска политика".

Украинският външен министър Андрий Сибига обяви забраната по-рано днес. Той отбеляза, че това е ответен ход срещу забраната за влизане в Унгария, наложена на трима украински военни, които Будапеща свързва с атаките срещу "Дружба".



