  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +17
Пловдив: +14 / +19
Варна: +14 / +16
Сандански: +16 / +19
Русе: +12 / +17
Добрич: +10 / +14
Видин: +12 / +18
Плевен: +12 / +18
Велико Търново: +10 / +17
Смолян: +5 / +11
Кюстендил: +13 / +16
Стара Загора: +12 / +17

Облачна събота, температурите падат до 8°С

  • Сподели в:
  • Viber
Облачна събота, температурите падат до 8°С

Pixabay
A A+ A++ A

В събота (27 септември) ще преобладава облачно време. На отделни места в югозападните райони ще превали. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Превалявания от дъжд ще има на места в планинските райони на Западна България. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 8° и 13°, за София – около 10°.

По Черноморието ще е предимно облачно и ветровито. Ще духа умерен до силен силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?