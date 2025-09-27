Облачна събота, температурите падат до 8°С
В събота (27 септември) ще преобладава облачно време. На отделни места в югозападните райони ще превали. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Превалявания от дъжд ще има на места в планинските райони на Западна България. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 8° и 13°, за София – около 10°.
По Черноморието ще е предимно облачно и ветровито. Ще духа умерен до силен силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
