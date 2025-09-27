  • Instagram
"Продължаваме промяната" избира ново ръководство

promeni.bg
Продължаваме промяната" избира ново ръководство на партията. Делегатите на Общото събрание, което започва днес, трябва да решат дали формацията ще бъде ръководена от председател или от съпредседатели.

Най-висшият партиен форум ще се проведе в рамките на два дни. Делегатите трябва да решат дали формацията да се ръководи от председател, какъвто сега е Асен Василев, или от съпредседатели, както беше допреди Кирил Петков да подаде оставка след ареста на зам.-кмета на София Никола Барбутов. Тогава Кирил Петков обяви, че няма да се кандидатира отново за поста. По предварителна информация засега кандидатът за лидер е само един - Асен Василев.

Ще бъдат избрани и нови ръководни органи - Изпълнителен, Национален и Контролен съвет, както и Етична комисия.

Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на "Продължаваме Промяната".

Очаква се приветствия към делегатите да отправят лидерите на "Демократична България" Атанас Атанасов от ДСБ и Божидар Божанов от "Да, България", както и ръководителите на европейските им партньори - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Свеня Хан и Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент.

