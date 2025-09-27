Еко Био фест завладява Велико Търново

За три дена Велико Търново се превърна в столица на биологичното земеделие и животновъдство. До неделя, включително, в централния парк "Марно поле" своята продукция предлагат сертифицирани производители на мед и пчелни продукти, на зеленчуци и плодове, на ядки, на сирене, кашкавал и кисело мляко, занаятчии и майстори на приложните занаяти.

Първото издание на "Еко Био фест" се организира от Министерството на земеделието и храните. Българското национално радио е медиен партньор на изложението.

Десетки са белите шатри в парка "Марно поле", в които своята продукция излагат и продават био производителите.

Албена Симеонова, председател на Българската асоциация "Био продукти", обяснява какво е биологично производство и защо продукцията е по-здравословна, но и по-скъпа от тази в супермаркетите:

"Производство, в което няма пестициди, в което няма химически препарати и генно модифицирани организми. На био продуктите в търговската мрежа има лого – листенце със звездичките на ЕС номер на организацията, която е сертифицирала. Това става чрез анализ. Българинът все повече внимава какво слага на трапезата си. Има резон биопродуктите да са по-скъпи, защото всичко се произвежда на ръка, добивите са по-ниски и не използваме химия".

Във Велико Търново на първото издание на фестивала на екологичните храни специалисти по здравословно хранене и модерните днес нутриционисти дават съвети и готвят пред публиката. В първия ден на фестивала телевизионният кулинар Ути Бъчваров с деца направиха огромна баница.

"В баницата трябва да се сложат яйца, сирене, извара, малко кашкавал, увиват се в ръчно точене кори. Слагам като бабите много пъти масло, защото баница без масло - не ми я хвалете. Продуктите са от изложителите. Поръсвам с малко сусамени зрънца. Както винаги казвам - трябва да сме ултра кулинарни шовинисти", сподели той.

Топъл хляб с квас, топнат в пчелен медец или с парче истинско овче сирене с малко дребни малинки са добра комбинация, която можете да си направите за хапване, купувайки си от продукцията на фермерите на Еко био феста. Част от тях са пчеларите от Радомир Сашка и Георги Ватрачки, производителят на занаятчийски хляб Любомир Жеков от Русе, зеленчукопроизводителят Самие Бекирова от село Въта.

На фестивала има и работилници, на които майстори на приложните занаяти показват на посетителите своите умения. Атанас Георгиев от Вълчидол е един от малцината останали у нас майстори и вече две десетилетия той съхраняват занаятите цървулджийство, кожарство и изработката на чанти.

Вълшебната усмивка на Мария Робева от Горна Оряховица грее и от куклите, които тя майстори от естествени материали вече десетина години.

"Радост искам да носят моите кукли. Да се усмихне този народ на нещо, сърцето му да трепне. Радост и усмивки да има".

За децата на Еко био феста има игри и забавления, а за родителите им в следобедните и вечерните часове има безплатни концерти.