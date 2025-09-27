  • Instagram
"Възраждане" организира антиправителствени протести в София и Варна

"Възраждане" организира антиправителствени протести в София и Варна

В София днес от партия "Възраждане" организират антиправителствен протестен митинг-шествие с искане за оставка на правителството, както и за финансова независимост и спасение на българския лев.

"Възраждане "се бори срещу беззаконието - не само в България, но и в Европа", посочват още в призив в социалните мрежи от формацията, чийто протест е насрочен за 12 часа пред Народното събрание.

Демонстрация ще има и във Варна.

#антиправителствен протест #Възраждане

