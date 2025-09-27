  • Instagram
Желязков пред Тръмп: Стратегическото партньорство е ключово за развитието на отношенията ни

МС
Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк.

Премиерът Желязков участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН.

В рамките на краткия им разговор Желязков посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.


