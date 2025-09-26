Смъртоносният вирус чикунгуня стигна до САЩ

Смъртоносният вирус, пренасян от комари, който доведе до карантини и ограничения в Китай това лято, е открит в Съединените щати.

Здравните власти на Ню Йорк съобщиха, че жена от Лонг Айлънд е била диагностицирана с вируса чикунгуня през август. Тя каза, че не е пътувала извън острова Хамптънс, и сега властите се опасяват, че нейният случай може да е първият на чикунгуня, регистриран някога в Ню Йорк.

Вирусът чикунгуня се разпространява от комари и може да причини внезапна, мъчителна болка в ставите на ръцете и краката, която може да бъде толкова силна, че да остави страдащите неспособни да се движат нормално в продължение на месеци.

От началото на 2025 г. в 16 страни са регистрирани над 317 000 случая на чикунгуня и 135 смъртни случая, свързани с чикунгуня. Случаи са регистрирани в Северна и Южна Америка, Африка, Азия и Европа.

Разпространението на болестта, пренасяна от комари, предизвика въвеждането на подобни на Covid ограничения в Китай, като пациентите бяха поставени под карантина в болници, а електричеството беше прекъснато за жителите, които не спазваха правителствените здравни протоколи.

Въпреки че всяка година в САЩ се появяват няколко случая от хора, пътуващи до райони с висок риск, Америка не е имала локално предаване от 2019 г. Но с повече от 4,7 милиона американски пътници, които летят в международен план във всеки един ден, комарите в Америка биха могли да ухапят заразен пътник и да започнат да предават вируса локално на американците.

Говорител на здравния департамент на Ню Йорк заяви пред NTD News: „Здравният департамент на щата Ню Йорк разследва евентуален локално придобит случай на вируса чикунгуня. „В щата Ню Йорк никога не са регистрирани локално придобити случаи и рискът за обществеността остава много нисък."

Департаментът работи с местните здравни власти на Лонг Айлънд, за да потвърди резултатите от теста на пациента. Местното наблюдение на комарите не е открило вирус чикунгуня в местните популации на насекоми.

Вирусът чикунгуня се разпространява предимно от вида комари Aedes и близо половин милион души са се заразили между 2004 и 2005 г., което води до световна епидемия, пише 24 часа.

Инфекциите с чикунгуня са най-често срещани в Азия, Африка и Южна Америка, въпреки че напоследък случаи се появяват и в Европа и САЩ, пише "Дейли мейл".

Вирусът може да причини симптоми като треска, болки в ставите и животозастрашаващи усложнения, свързани със сърцето и мозъка.

Инкубационният период обикновено е от три до седем дни, а най-честият симптом е внезапна поява на треска над 39 градуса по Целзий (102 градуса по Фаренхайт).

Смъртните случаи са редки, но могат да настъпят в тежки случаи