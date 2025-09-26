  • Instagram
Песков: Безотговорно е НАТО да говори за сваляне на руски самолети

Песков: Безотговорно е НАТО да говори за сваляне на руски самолети
Кремъл заяви, че не иска да коментира репортажа на Блумбърг, че европейски дипломати лично са предупредили Москва, че от НАТО са готови да свалят всеки руски самолет, нарушил европейското въздушно пространство, предаде Ройтерс.

Блумбърг съобщи, цитирайки длъжностни лица, че британски, френски и германски представители са отправили предупреждението по време на среща в Москва.

Запитан как Русия ще отговори, ако НАТО свали руски самолети, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Дори не искам да говоря за това; това е безотговорно изявление".

"Много е безотговорно, защото обвиненията срещу Русия, че нейни военни самолети нарушават нечие въздушно пространство и са нахлули в нечие небе, са безпочвени. Не е представено убедително доказателство", добави той.

"Русия заявява, че всички полети на наши военни самолети се извършват в строго съответствие с международните правила", каза още Песков.

Говорителят на Кремъл допълни, че ситуацията на фронта и преговорната позиция на Украйна всеки ден се влошават. Той заяви това в коментар на съвета на украинския президент Володимир Зеленски, който препоръча на руските длъжностни лица да се уверят, че знаят местонахождението на бомбоубежищата.

