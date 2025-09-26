Българка получи три години затвор в Русия заради коментари в социалните мрежи

Българската гражданка Росица Георгиева, която живее във Волгоградска област в Русия, е осъдена на три години затвор по обвинение в "оправдание на тероризма". Решението е взето на 9 септември 2025 година от съда във Волгоград, съобщава руският независим правозащитен канал "ОВД-Инфо".

Според информацията, Георгиева е обвинена заради нейни коментари под публикации за дейността на "Руския доброволчески корпус", който воюва в рамките на украинската армия. Коментарите са направени през март и ноември 2024 година.

Присъдата, която предвижда излежаване на наказанието в колония от общ режим, все още не е влязла в сила, уточняват от "ОВД-Инфо".

Предшестващи арести

Правозащитниците информират, че не е известно кога точно е започнало разследването срещу 32-годишната българка, но през декември миналата година тя е преминала през "серия от арести".

На 9 декември 2024 г. Георгиева е била задържана за 13 денонощия по административно дело за неподчинение на полицията, а на 21 декември - за още 10 денонощия по обвинение в дребно хулиганство.

Кой е "Руският доброволчески корпус"

"Руският доброволчески корпус" е военно формирование, създадено от руски граждани, които се сражават на страната на Украйна срещу режима на Владимир Путин. Корпусът е част от Международния легион на украинските въоръжени сили и участва в редица операции, включително в проникване на руска територия в граничните области.

Корпусът е основан през 2022 година и твърди, че е съставен от руснаци, които се борят "за свободно бъдеще на Русия". Неговата дейност се разглежда от руските власти като терористична.