КАТ привика Константин заради гонката с Емрах Сторато
Попфолк певецът Константин е бил извикан в КАТ – София заради гонка с колегата му Емрах Сторато, която се е провела в столицата. По обяд днес музикантът е посетил столичната пътна полиция, за да се запознае с нарушението, съобщава bTV.
След срещата на Константин с полицейските служители му е съставен акт за участието в гонката из улиците на София
Певецът трябва да получи наказателното си постановление след месец, когато ще стане ясно и размерът на санкцията, която ще му бъде наложена.
Още по темата:
- » Опасно шофиране: Емрах Стораро и Константин си спретнаха гонка и се похвалиха в социалните мрежи
- » Край на слуховете! Емрах не се жени за балдъзата си! А за...
- » Годеж като сватба: Емрах Стораро се сгоди за сестрата на Гюлджан
Коментирай
Най-четено от Криминални
Жестокото убийство в Белащица - след пиянски скандал16:40 20.09.2025 | Криминални
Последно от Криминални