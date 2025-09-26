  • Instagram
КАТ привика Константин заради гонката с Емрах Сторато

Попфолк певецът Константин е бил извикан в КАТСофия заради гонка с колегата му Емрах Сторато, която се е провела в столицата. По обяд днес музикантът е посетил столичната пътна полиция, за да се запознае с нарушението, съобщава bTV.

След срещата на Константин с полицейските служители му е съставен акт за участието в гонката из улиците на София

Певецът трябва да получи наказателното си постановление след месец, когато ще стане ясно и размерът на санкцията, която ще му бъде наложена.

