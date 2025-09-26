  • Instagram
Жребият изпрати "Дунав" в Исперих за Купата на България

Жребият изпрати "Дунав" в Исперих за Купата на България
ФК Дунав Русе стартира участието си в турнира за Купата на България с гостуване при третодивизионния Бенковски Исперих. Това стана ясно след изтегления днес жребий в централата на Българския футболен съюз (БФС). Срещите от предварителния кръг ще се проведат в периода 8-12 октомври 2025 г., като точната дата и час на регионалния сблъсък предстои да бъдат уточнени.

Победителят от двубоя между Дунав Русе и Бенковски Исперих ще бъде домакин на елитния Локомотив Пловдив на 1/16-финалите. Мачовете от тази фаза на турнира са планирани за края на октомври.

Русенският тим, познат с прозвището "драконите", ще търси победа в Исперих, за да си осигури домакинство срещу пловдивчани в следващия етап на надпреварата.

#Купа на България

