Въведоха режим на водата в свищовско село

Със заповед на кмета на община Свищов Генчо Генчев е обявен режим на водоснабдяване и ограничения във водоподаването в село Морава поради слабия дебит на подземните водоизточници. Това съобщиха от общинската администрация.

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина от 8:00 до 17:00 часа. В понеделник, сряда и петък водата ще достига до другата половина от селото от 8:00 до 17:00 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за небитови нужди в населеното място. Нарушителите на заповедта да бъдат санкционирани по законоустановения ред и начин, е допълнено в заповедта.

Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД - Велико Търново и на кмета на село Морава.