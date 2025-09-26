Въведоха режим на водата в свищовско село
Със заповед на кмета на община Свищов Генчо Генчев е обявен режим на водоснабдяване и ограничения във водоподаването в село Морава поради слабия дебит на подземните водоизточници. Това съобщиха от общинската администрация.
Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина от 8:00 до 17:00 часа. В понеделник, сряда и петък водата ще достига до другата половина от селото от 8:00 до 17:00 часа.
Забранява се ползването на питейна вода за небитови нужди в населеното място. Нарушителите на заповедта да бъдат санкционирани по законоустановения ред и начин, е допълнено в заповедта.
Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД - Велико Търново и на кмета на село Морава.
