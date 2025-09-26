Водна криза: Продължава монтажът на хидрофорни системи в училища и детски градини в Плевен

Съвместно с „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) в Плевен Общината продължава по график монтаж на хидрофорни системи в детски градини, училища и социални заведения. Дейностите по тази мярка са почти на финал.



Това отчете на днешното заседание на Областния кризисен щаб за безводието в Плевен кметът Валентин Христов. Той допълни, че продължава работата на сондажите в селата Брестовец и Тодорово.

По обявената от Община Плевен обществена поръчка за ремонт на вътрешната ВиК мрежа по ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шипка“ събирането на офертите приключва на 30 септември, отварянето им ще е на 1 октомври. Крайният срок за завършване на ремонтите по обекта е края на септември 2026 г., съобщи заместник-кметът Калоян Къдрийски.

Той подчерта, че въпреки обявено бедствено положение и предвидените възможности в Закона за защита при бедствия при тази ситуация за пряко договаряне с фирми, Община Плевен няма да се възползва от такова пряко договаряне.

Водната криза в Плевен – до дни ще има резултат от предприетите мерки

"Придържаме се към пълна прозрачност и публичност, който има желание да осъществява граждански контрол в този процес, е добре дошъл, за да няма ни най-малко съмнение за нагласени поръчки и проекти", каза Къдрийски.

В днешното заседание на Областния кризисен щаб за безводието в Плевен участва и министърът на околната среда и водите Манол Генов.