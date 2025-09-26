АПИ: Пътуващите по АМ „Тракия" да планират повече време заради ремонтите

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да предвидят повече време за пътуване по АМ „Тракия" и да спазват въведената временна организация на движението. В три участъка на автомагистралата в областите Софийска, Пазарджик и Сливен се извършват ремонти в платното за Бургас, което води до двупосочно движение в платното за столицата.

Според анализа на АПИ, най-интензивен е трафикът между 11 и 19 часа в участъка в Софийска област. Средночасово в посока Пловдив през последните дни преминават по 1200 превозни средства при пропускателна способност около 900 автомобила на лента. В посока София преминават по 1100 автомобила при пропускателна способност 700 превозни средства на лента.

За повишаване на безопасността, в участъка между 24-ти и 33-ти километър в Софийска област, всеки петък и събота се организира реверсивно движение. От 12 часа в петък до 15 часа в събота има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 часа в събота до 12 часа в петък – една лента за Бургас и две за столицата.

Пътната агенция се извинява за неудобството, но подчертава, че ремонтите са необходими за осигуряване на безопасността. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив, могат да използват алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

Пътуващите могат да получават актуална информация за пътната обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и на телефон 0700 130 20.