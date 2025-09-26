  • Instagram
Картите за градския транспорт в София стават част от дигиталните портфейли на телефоните?
Картите за градския транспорт ще станат част от дигиталните портфейли на телефоните. Това заяви пред БНР столичният общински съветник Симеон Ставрев.

"Прави се имплементация, която технически е почти готова. Предстои да се гласува една промяна в Наредба на Столичната община. Ще можете с няколко клика, ако нямате карта, да си я закупите и с това приключвате вашите взаимоотношения с Центъра за градска мобилност. Телефонът ще ви напомня, когато ви изтича картата и ще можете да си я заплатите с друга карта от виртуалния портфейл", каза Симеон Ставрев.

Той добави, че отскоро данните на Центъра за градска мобилност са отворени за гражданите. ЦГМ предоставя отворени данни в реално време за обществения транспорт чрез международния стандарт GTFS.

#София

