Картите за градския транспорт в София стават част от дигиталните портфейли на телефоните?
Картите за градския транспорт ще станат част от дигиталните портфейли на телефоните. Това заяви пред БНР столичният общински съветник Симеон Ставрев.
"Прави се имплементация, която технически е почти готова. Предстои да се гласува една промяна в Наредба на Столичната община. Ще можете с няколко клика, ако нямате карта, да си я закупите и с това приключвате вашите взаимоотношения с Центъра за градска мобилност. Телефонът ще ви напомня, когато ви изтича картата и ще можете да си я заплатите с друга карта от виртуалния портфейл", каза Симеон Ставрев.
Той добави, че отскоро данните на Центъра за градска мобилност са отворени за гражданите. ЦГМ предоставя отворени данни в реално време за обществения транспорт чрез международния стандарт GTFS.
Още по темата:
- » Столичната община ще модернизира уличното осветление в 14 района на София
- » Васил Терзиев: Беззаконието няма запазено място в София, независимо кой стои зад него
- » Пикап блъсна паркирани коли в София, четирима са пострадали
Коментирай
Най-четено от Общество
Кога идва студът? Месечна прогноза за времето през ОКТОМВРИ20:30 25.09.2025 | Времето
Частично слънчево затъмнение довечераВидео 07:45 21.09.2025 | Общество
Последно от Общество