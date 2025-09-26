Няма кой да проектира язовири в България

За подмяна на остаряла ВиК-инфраструктура са необходими 3,7 милиарда лева, и то само за неотложните и спешни действия. Това е заключението на новосъздадения Национален борд по водите.



"Решението не може да бъде с магическа пръчка. За да има вода, трябва да има водоизточник, довеждащ водопровод, пречиствателна станция и разклонена мрежа в самия град. Едното ако липсва, не може да се реши проблемът с водоснабдяването", заяви управителят на проектантска организация, специализирана в управлението на водните ресурси инж. Алеко Томов пред Bulgaria ON Air.

По думите му решение търсят политици или самозванци, но не и експерти.

"За 40 години имаше изградена 70 км водопреносна мрежа и над 50 язовира, за 35 години тази мрежа беше зарязана, не беше проектиран нито един язовир. Стоманената тръба е с живот около 20-25 години, в Троян тръбата е на 55 години. Корозирала е до степен, че тече като лейка, тя е като тунел, на места само мрежичка е останала", даде пример инж. Томов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Осезаемо проблемът с по-сухото време е от около 5 години.

"Водохващанията спадат, има причина да се правят язовири, водата намаля силно горе, като се прибавят и загубите... Но за да се проектира язовир е необходим колектив. Голямата генерация инженери отмина, имаме голям проблем - няма интерес към специалността ни. На нас гледат като на хидромафия", каза експертът в управлението на водните ресурси.

Българските общини искат самостоятелни ВиК дружества, които да са общински. Така поддържането на водопреносната мрежа и услугата за гражданите ще са по-добри.

"В момента има 16 общински ВиК дружества, цената на водата е по-ниска и цената на дейностите, които извършват са по-ниски. Ние правим нови водопроводи, то нямаме възможност на европейско финансиране. То отиде в огромните ВиК дружества, които не могат качествено да обслужват ВиК сектора, това доведе до голяма част от проблемите в сектора", обясни кметът на Карлово и член на Националното сдружение на общините Емил Кабаиванов.

Той заяви, че с повече общински дружества проблемите ще се решат по-бързо, качествено и с по-малко средства.