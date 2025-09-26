Румен Радев: Какво съм виновен, че Борисов допусна да стане ужасно зависим от Пеевски

Президентът Румен Радев отправи остра критика към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, обвинявайки го в зависимост от Делян Пеевски. В отговор на критиките, че не се държи подобаващо за поста си, държавният глава заяви днес пред журналисти: "Какво съм виновен, че г-н Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от г-н Пеевски? Не само политически."

Радев категорично отхвърли обвиненията, че не проявява кооперативност за работа с правителството. "От първия ден протегнах ръка към кабинета - и писмено, и устно съм се свързвал с премиера. Докарвал съм инвеститори, каня министри и после те получават забрана от г-н Борисов да не присъстват където съм и аз," заяви президентът.

Според държавния глава, министрите от правителството избягват присъствието му. "Появя ли се някъде, те се разбягват като пилци от местата, на които се появявам," добави Радев.

В изказването си президентът отправи и директно обвинение към лидера на ГЕРБ за източването на средства от строителството на магистрала "Хемус". "Борисов знае много добре къде са чувалите с парите от "Хемус". Той ръководеше изграждането на магистралите, беше нашия голям строител. Тези чували той знае къде са, нека направи така, че да се върнат - ще му бъдем много благодарни," заключи Радев.

Това не е първият случай, в който президентът отправя подобни обвинения към Борисов. През септември президентът вече коментира, че магистрала "Хемус" ще струва двойно, защото "първия път плащанията изтекоха в чували", припомня БНТ.