Направете тази вкусна и бърза рецепта за закуска в събота сутрин, за да изненадате мъжа си: Палачинки с котидж и яйца

В събота сутринта няма нищо по-приятно от това да се събудите до любимия човек и да го изненадате с вкусна и питателна закуска. Една от най-лесните и бързи рецепти, които можете да приготвите, са палачинки с котидж и яйца. Тази комбинация е не само вкусна, но и здравословна, което я прави идеален избор за начало на деня.

Необходими продукти:

2 чаши брашно

1 ч.л. бакпулвер

1/2 ч.л. сол

1 с.л. захар (по желание)

2 яйца

2 чаши мляко

3 с.л. разтопено масло или олио

Котидж сирене (около 200 г)

Пресни подправки или пресни плодове

Сол и черен пипер на вкус

Инструкции:

Приготвяне на тестото:

В голяма купа смесете брашното, бакпулвера, солта и захарта (ако използвате). Разбъркайте добре, за да се комбинират сухите съставки.

В отделна купа разбийте яйцата и добавете млякото и разтопеното масло. Разбъркайте добре.

Постепенно добавете мокрите съставки към сухите, като разбърквате постоянно, докато получите гладко тесто без бучки. Оставете тестото да почине за около 5 минути.

Печене на палачинките:

Загрейте тиган на среден огън и леко намажете с малко масло или олио.

Изсипете малко количество от тестото в тигана и разпределете равномерно, за да получите тънка палачинка. Печете всяка страна за около 1-2 минути, докато стане златиста.

Повторете процеса, докато свърши цялото тесто.

Приготвяне на плънката:

В купа смесете котидж сиренето с нарязани пресни подправки (копър и магданоз), сол и черен пипер на вкус или плодове и малко захар, ако предпочитате сладки палачински. Разбъркайте добре, за да се получи хомогенна смес.

Сервиране:

Намажете всяка палачинка с част от котидж сместа и завийте на руло или сгънете на триъгълник.

Поднесете палачинките топли, гарнирани с допълнително котидж сирене и свежи подправки.

Тази рецепта е не само бърза и лесна за изпълнение, но и много вкусна. Тя ще ви позволи да започнете деня с усмивка и да зарадвате вашия партньор с нещо специално. Приятен апетит!