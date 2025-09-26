  • Instagram
Направете тази вкусна и бърза рецепта за закуска в събота сутрин, за да изненадате мъжа си: Палачинки с котидж и яйца

Направете тази вкусна и бърза рецепта за закуска в събота сутрин, за да изненадате мъжа си: Палачинки с котидж и яйца
В събота сутринта няма нищо по-приятно от това да се събудите до любимия човек и да го изненадате с вкусна и питателна закуска. Една от най-лесните и бързи рецепти, които можете да приготвите, са палачинки с котидж и яйца. Тази комбинация е не само вкусна, но и здравословна, което я прави идеален избор за начало на деня.

Необходими продукти:

  • 2 чаши брашно
  • 1 ч.л. бакпулвер
  • 1/2 ч.л. сол
  • 1 с.л. захар (по желание)
  • 2 яйца
  • 2 чаши мляко
  • 3 с.л. разтопено масло или олио
  • Котидж сирене (около 200 г)
  • Пресни подправки или пресни плодове
  • Сол и черен пипер на вкус

Инструкции:

Приготвяне на тестото:

  • В голяма купа смесете брашното, бакпулвера, солта и захарта (ако използвате). Разбъркайте добре, за да се комбинират сухите съставки.
  • В отделна купа разбийте яйцата и добавете млякото и разтопеното масло. Разбъркайте добре.
  • Постепенно добавете мокрите съставки към сухите, като разбърквате постоянно, докато получите гладко тесто без бучки. Оставете тестото да почине за около 5 минути.

Печене на палачинките:

  • Загрейте тиган на среден огън и леко намажете с малко масло или олио.
  • Изсипете малко количество от тестото в тигана и разпределете равномерно, за да получите тънка палачинка. Печете всяка страна за около 1-2 минути, докато стане златиста.
  • Повторете процеса, докато свърши цялото тесто.

Приготвяне на плънката:

  • В купа смесете котидж сиренето с нарязани пресни подправки (копър и магданоз), сол и черен пипер на вкус или плодове и малко захар, ако предпочитате сладки палачински. Разбъркайте добре, за да се получи хомогенна смес.

Сервиране:

  • Намажете всяка палачинка с част от котидж сместа и завийте на руло или сгънете на триъгълник.
  • Поднесете палачинките топли, гарнирани с допълнително котидж сирене и свежи подправки.

Тази рецепта е не само бърза и лесна за изпълнение, но и много вкусна. Тя ще ви позволи да започнете деня с усмивка и да зарадвате вашия партньор с нещо специално. Приятен апетит!

