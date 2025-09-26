Васил Терзиев: Беззаконието няма запазено място в София, независимо кой стои зад него

Когато „държавници“ с главно „Д“ управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавата и държавността

Беззаконието няма запазено място в София, независимо кой се опитва да го прегради. Това заяви кметът на столицата Васил Терзиев в остра реакция по повод неправомерното поставяне на антипаркинг колчета и строителни дейности върху жълтите павета при служебния вход на Народното събрание.

Терзиев посочи, че дейностите са извършени без необходимите документи и разрешения, каквито се изискват от закона, особено когато става въпрос за обект от културно-историческо значение.

"Докато за всяка улична лампа, за всяко колче или бариера в София се изискват месеци наред съгласувания от институции и експерти, за други тези правила не важат", подчерта кметът на столицата. По думите му зоните на властта заобикалят процедури и закони, осигурявайки бърза писта за нуждите на избрани.

След получаване на сигнала, Терзиев незабавно е възложил проверка на Столичния инспекторат, която е потвърдила нарушенията. Кметът уточни, че е даден срок на фирмата изпълнител да представи документи и разрешителни, но такива не са били предоставени.

Според източници на медията, на мястото са били премахнати около два метра павета, като работниците са обяснили, че става въпрос за пропадане на терена, който трябва да бъде заравнен. Случаят предизвика обществен отзвук, след като депутатът Ивайло Мирчев публикува снимки на строителните дейности.

В резултат от проверката вече е съставен акт за нарушение, а преписката е изпратена към Министерството на културата и направление "Архитектура и градоустройство" за налагане на санкции. Кметът призова и прокуратурата да извърши проверка, за да бъде установен истинският виновник, възложил на фирмата тази "безобразна злоупотреба с културното наследство на България".

"Когато 'държавници' с главно 'Д' управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавата и държавността", заяви Терзиев.

Той категорично подчерта, че Столична община ще действа твърдо при всяка проява на беззаконие, независимо от това кой стои зад нея, и че никой няма право да заграбва и загражда за себе си онова, което принадлежи на всички.

В края на изявлението си, кметът на София заяви ангажимент да защитава града от подобни практики, подчертавайки, че "нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня".



