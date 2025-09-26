Хибридните заплахи ескалират: Неидентифицирани дронове отново блокираха полети в Дания

Въздушното пространство над летището в Олборг, Северна Дания, беше отново затворено през нощта на 25-26 септември след съобщения за неидентифицирани дронове. Според датския телевизионен канал TV2, полицията е получила сигнал за обект, приличащ на дрон, в 23:40 ч., което наложи спиране на всички излитания и кацания за около един час. Няколко полета бяха отменени, а две самолета бяха пренасочени. Главният полицейски комисар на Северна Ютландия Кристиан Тилстед заяви, че въпреки че служител е забелязал нещо, което е изглеждало като дрон, обстойното претърсване на района не е установило нищо.

Това e третото спиране на полетите в Олборг за по-малко от седмица. На 24 септември подобна дронова активност принуди летището временно да прекрати операциите, като властите разглеждаха възможността за прилагане на Член 4 на НАТО. По-рано, на 22 септември, летището в Копенхаген – най-натовареният хъб в региона, беше принудено да спре полетите след засичане на дронове, а летището в Осло, Норвегия, също въведе временно спиране заради сходни сигнали.

Датският премиер Мете Фредериксен описа инцидентите като част от „хибридна война, развиваща се на датска територия“, като изрази загриженост за повтарящите се дронови прониквания, засягащи критична инфраструктура. Френският президент Еманюел Макрон изрази пълна солидарност с Дания в X (бившия Туитър) и предложи подкрепата на Франция при оценката и укрепването на въздушната сигурност на страната.

Отбранителните власти в Дания не са потвърдили произхода на дроновете, а министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен отбеляза, че няма преки доказателства за връзка с Русия. Въпреки това полетите съвпаднаха с нарастване на нарушенията на въздушното пространство от руски самолети в региона, включително навлизането на три руски МиГ-31 в естонското въздушно пространство над Финския залив на 19 септември, както и дронови прониквания над Полша и Румъния по-рано през месеца. НАТО е изправило изтребители в готовност в отговор на няколко руски самолета, опериращи без подадени полетни планове над Балтийско море, и е засилило мисията „Източен Страж“ в условията на увеличени провокации.

Датското правителство определи повтарящите се дронови инциденти като хибридни атаки, насочени главно към заплаха и заплашване, като предупреди, че подобни инциденти вероятно ще се повторят. Властите третират ситуацията сериозно като част от по-широки проблеми със сигурността, свързани с кибератаки срещу европейски летища и руските провокации във въздушното пространство на НАТО.