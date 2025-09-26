Костадин Костадинов: МЕЧ отказа да подпише вот за водната криза

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че Радостин Василев и неговата парламентарна група МЕЧ са отказали да подпишат вот на недоверие към правителството заради водната криза. Според публикация на Костадинов, партия "Възраждане" е подготвила вота още на 16 юли и е събрала 43 подписа, но са им необходими още 5, които не получават от "ПП-ДБ, АПС и МЕЧ".

"Току що Радостин Василев отказа неговата парламентарна група Меч да се подпише за вот на недоверие за водната криза", заяви Костадинов в социалните мрежи, като допълни, че вотът им е бил готов още от средата на юли.

В момента няколко областни града в страната са с режим на водата, като особено тежка е ситуацията в Плевен и Ловеч, където в някои райони жителите получават вода само по няколко часа дневно.

Според Костадинов, зад отказа на Василев стоят лични интереси, свързани с ВиК - Плевен. "Василев е в близки отношения с шефа на ВиК - Плевен, който от своя страна е назначение на Пеевски", твърди лидерът на "Възраждане".

Зам.-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Цончо Ганев потвърди информацията в изявление пред медиите днес. Той заяви, че са нужни само 5 гласа за вот на недоверие по тази тема, но от МЕЧ са поставили условие лично Костадин Костадинов да поиска подписите им, а не негови представители.

Ганев добави, че е парадоксално точно Радостин Василев, който е от Плевен, да не подкрепя вот на недоверие, свързан с водната криза в собствения му град. В Плевен режимът на водата продължава с месеци, като жителите получават вода само по няколко часа сутрин и вечер.

"Очевидно за пореден път Меч и Радостин Василев ще подкрепят правителството на ГЕРБ и ДПС", обвини Костадинов, като посочи, че "Възраждане" подписва всички вотове на недоверие, независимо дали са "издържани или не", за да "разклаща правителството".